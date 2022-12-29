克里姆林宮今天回絕烏克蘭總統澤倫斯基提出的10項和平計畫，要求烏方須接受所謂的「現實狀況」，即承認俄軍占領的4個烏克蘭地區納入俄羅斯版圖，才有可能結束戰爭。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「如果烏克蘭不把當前的現實狀況納入考量，也就是有4個地區已併入俄國版圖，就不可能談成和平協議。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）11月在20國集團（G20）峰會中首度提出「10項和平計畫」後便一直大力推廣，並與美國總統拜登等人展開討論，敦促世界各國領袖以此為基礎召開全球和平峰會。

和平計畫10項內容如下：

1.輻射和核能安全方面，聚焦恢復歐洲最大核能發電廠－烏克蘭札波羅熱核電廠周遭安全。這座核電廠目前已被俄國占領。

2.糧食安全方面，保護並確保烏克蘭向世界上最貧窮國家出口穀物。

3.能源安全方面，限制俄國能源資源價格，並協助烏克蘭修復電力基礎設施，其中半數已在俄國攻擊中遭到破壞。

4.釋放所有囚犯和被驅逐出境者，包括被驅逐到俄國的戰俘和兒童。

5.恢復烏克蘭領土完整，俄羅斯必須尊重「聯合國憲章」，澤倫斯基說，這點「沒有商量餘地」。

6.俄國撤軍並停止敵對行動，重啟烏克蘭與俄國邊界。

7.司法方面，需設立一個特別法庭來起訴俄羅斯的戰爭罪行。

8.預防生態滅絕方面，落實保護環境需求，同時聚焦於排雷和恢復水資源處理設施。

9.預防衝突升級並建立歐洲－大西洋地區空間安全架構，其中包括對烏克蘭的保障。

10.確認戰爭結束，包括讓有關各方簽署相關文件。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111229