國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，24名結業習藝生進行聯合匯演後一同向劇團導師行謝師禮，感謝老師們4年來諄諄教誨。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，文化部長李永得（左）親自頒發證書，與導師、親友們共同見證新一代傳統藝術接班人的初登場。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，在陳錫煌傳統掌中劇團習藝的陳冠霖（見圖）在場上展現精湛技藝。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，在明華園戲劇團習藝的姜琬宜（左起）、吳米娜、陳彥名在場上展現精湛技藝。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，在當代傳奇劇場習藝的楊瑞宇（見圖）展現苦練後的成果。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，在唐美雲歌仔戲團習藝的梁芳毓（左）、吳旻真（右）展現苦練後的成果。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，在榮興客家採茶劇團習藝的陳怡婷（左起）、劉姿吟、陳怡如展現苦練後的成果。（杜宜諳攝）

國立傳統藝術中心4日舉辦「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」結業習藝生授證典禮暨謝師禮記者會，24名結業習藝生進行聯合匯演在舞台上施展所學，在演出後結業習藝生一同向劇團導師行謝師禮，最後由文化部長李永得親自頒發證書，與導師、親友們共同見證新一代傳統藝術接班人的初登場。

國立傳統藝術中心108年起辦理傳統藝術接班人一駐團演訓計畫」，協助民間團隊培育新一代接班人、近身學習大師技，延續傳統藝術人才薪火。至111年底共有24名習藝生完成4年計畫培訓成為第1屆結業習藝生。 劇團導師包含一心戲劇團長孫榮輝、民權歌劇團長林金泉、明華園戲劇團計畫導師孫翠鳳、唐美雲歌仔戲團長唐美雲、陳錫煌傳統掌中劇團長陳錫煌、當代傳奇劇場藝術總監吳興國、榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興與計畫導師劉麗株、臺北木偶劇團長林永志、薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸等出席接受謝師禮，並贈予習藝生傳承配件。

典禮表演由24名結業習藝生進行聯合匯演，在舞台上施展所學，演出後一同向劇團導師行謝師禮，感謝老師們4年來諄諄教誨，使他們得以在傳統戲曲的舞台上發光發熱。劇團導師則將象徵傳承與祝福的配件贈予習藝生，期許習藝生肩負傳統的使命，昂首邁向成角之路。典禮的重頭戲—授證儀式，由文化部長李永得頒發結業證書，肯定習藝生們4年來勤勉不懈地習藝，勉勵習藝生們持續努力，成為傳統藝術的未來。