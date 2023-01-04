雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」獲金質獎，地方推賞鳥生態遊程。（麥仔簝文化協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」完工啟用，結合揚塵防制與生態保育，打造1處兼具生態與環保的旅遊景點，獲行政院公共工程委員會頒發最高榮譽「金質獎」，4日麥仔簝文化協會表示已著手規畫麥寮生態景點遊程，希望搶攻春節旅遊熱潮，吸引遊客來濁水溪出海口賞鳥休憩，發展地方觀光產業。

水利署第4河川局為降低雲林揚塵空汙，除進行濁水溪沿岸揚塵防制計畫，也與地方政府、生態環保團體共同合作，針對濁水溪出海口進行「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」，打造「濁水溪出海口生態園區」，去年底生態園區完工，共設置12個亮點，一舉拿下行政院「金質獎」與「政府服務獎」。

參與生態園區營造的麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，12個亮點包括入口意象、迎賓廣場、觀夕平台、彩繪故事牆、智慧監控站、減碳步道、生態通道、樂活生態池、生態島、賞鳥隧道、白鸛塔巢、緩坡綠堤防，其中白鸛塔巢可供珍鳥東方白鸛繁育後代；生態池已吸引近10隻黑面琵鷺進駐。

吳明宜說，濁水溪出海口經過揚塵防制與環境綠化後，已成為鳥類樂園，吸引東方白鸛、黑翅鳶、赤腹鷹、沙丘鶴、花嘴鴨等200多種鳥類棲息，近日並觀察到100多隻黑面琵鷺，已有不少鳥友來此賞鳥記錄生態，民眾可沿著8號與10號越堤道路，欣賞沿途廊道與生態池的鳥況，非常豐富精彩。

吳明宜指出，以往麥寮地區缺乏觀光景點，生態園區的啟用，可望為地方帶來旅遊人潮，因此將結合麥寮信仰中心拱範宮媽祖廟、六輕工業區阿媽公園、美生菜生產區等特色景點，推出一系列的觀光遊程，帶動地方多元發展。