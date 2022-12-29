和潤企業（6592）推動環境永續不於餘力，攜手新北市政府協力護濕地、增固碳，成為首家認養漳和濕地的企業。

漳和濕地是新北市首座都會型人工濕地，同時具有污水處理、生態保育、棲地復育、滯洪調節等功能，濕地總面積為6.7公頃，水域面積約0.9公頃，蝴蝶116種、蜻蜓及豆娘48種、植物369種，年固碳量41公噸，相當於1個家庭20年用電所產生的碳量，對於氣候變遷的調節有很大的助益。

和潤企業表示，未來和潤將投入近200名的員工挽袖進行水域、陸域有害外來種移除作業，並為這片生存著600多種動植物的生態進行定期性環境維護工作，期望藉由實際行動為環境留一點綠。

和潤企業本部長廖欽佐表示，這次守護漳和濕地活動有三個第一，深具意義，第一個第一：漳和濕地是新北市第一座都會型濕地，在新北市政府用心復育下，成為市民休閒與認識生態的好去處。第二個第一：和潤企業是第一家認養漳和濕地的企業，期望以拋磚引玉的方式，讓更多人一起加入這片豐富生態的守護員。第三個第一，新北市政府、和潤企業第一次在生態豐富的濕地，採低度影響環境的方式，舉行記者會，既可達到向大家宣傳濕地保育的重要性，亦不干擾濕地生態。

和潤企業指出，近年來氣候變遷造成的重大環境影響已成為企業永續經營的嚴峻挑戰，和潤企業秉持與環境共好之理念，推動各項降低環境衝擊的措施，致力於建立企業綠色文化，也希望透過影響力，呼籲大眾及員工一起投入綠色行動，共同實踐環境永續目標。