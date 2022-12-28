今年是墾丁國家公園管理處成立的第39年，周年慶系列活動28日在遊客中心熱鬧展開，當中「琅嶠鷹季－寫生比賽」也順勢開展。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

今年是墾丁國家公園管理處成立的第39年，周年慶系列活動28日在遊客中心熱鬧展開，當中「琅嶠鷹季－寫生比賽」也順勢開展。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

今年是墾丁國家公園管理處成立的第39年，周年慶系列活動28日在遊客中心熱鬧展開，當中「琅嶠鷹季－寫生比賽」也順勢開展，寫生比賽得獎作品將展至4月，一同為墾管處歡慶39歲生日快樂。

墾管處指出，周年慶系列活動現場先由墾丁國小十鼓隊伍打頭陣，接著頒獎予績優員工、頒發感謝狀給沙灘認養及合作單位，以及「琅嶠鷹季－寫生比賽」頒獎及作品展開展，墾丁國家公園自成立以來，樹立保育規範，為將保育觀念向下紮根，繪圖比賽成了每年琅嶠鷹季的傳統。

墾管處指出，今年活動隨著疫情趨緩，特別將徵件形式，改為現場寫生，吸引全台各地家庭及師生到場，場面相當熱鬧。

榮獲國中組佳作的陳寶祺說，自己第一次參加畫畫比賽，正是墾管處舉辦的國慶鳥繪畫比賽，當年獲得佳作的殊榮，鼓勵著她持續作畫，今年已是連續第8年參賽。國中組首獎得主游衣瑀提及，每逢見到灰面鵟鷹，就能感到台灣對土地的重視，可說牠是土地的檢定者。

國小低年級組冠軍曾婕瑄來自高雄，她說，全家從昨天南下恆春，就為了參加賞鷹寫生活動，沿路看到老鷹在天上盤旋，十分欣喜。

墾管處表示，管處與在地團體建立良好的夥伴關係，今年與恆春扶輪社合作移除銀合歡、復育原生植物，另也與大光社區發展協會、滿洲鄉觀光旅遊發展協會、國境之南生態文化發展協會，及核三廠等簽署沙灘認養，很開心見到越來越多在地的參與，一同維護生態環境。