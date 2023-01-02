新的一年第一周，天氣由東北季風主導，迎風面有降雨機率。中央氣象局雖於今晨解除大雨特報，不過全台持續有水氣移入，除了東北季風，南海一帶也有雲系靠近。

去年尾聲接連送走兩波寒流，2023年首周全台氣溫回升，今晨低溫約16度，和日前相比明顯回暖。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今受東北季風影響，北部、東部有短暫雨機率。

除了北邊來的水氣，南海一帶也有雲系移入；北部、東部有雨，中南部偏零星。今各地氣溫：北部16至22度、中部16至24度、南部17至25度、東部16至24度。

最新模式模擬，明、後兩天東北季風略強，北台灣濕涼，新竹以南晴時多雲，日夜溫差較大。周四東北季風減弱，天氣好轉，西半部放晴；想洗衣服的可把握機會。

周五起又一波東北季風南下，迎風面再度轉有雨，氣溫也會下滑。吳德榮指出，未來10天冷空氣偏弱，暫時看不到強冷空氣南下跡象。