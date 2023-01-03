半導體測試介面廠精測(6510)受產業淡季影響，2022年12月及第四季營收同步「雙降」，但仍雙創同期次高，全年營收維持個位數成長、再創新高，表現符合預期。展望2023年，公司對營運成長審慎樂觀看待，惟仍需持續觀察外部環境負面因素影響與庫存去化觸底點。

精測2022年12月自結合併營收3.42億元，月減10.3％、年減18.95％，為近5月低點，仍創同期次高。其中，晶圓測試卡2.12億元，月減15.71％、年減25.38％。IC測試板0.71億元，月減0.65％、年減26.79％。技術服務與其他0.59億元，月增1.08％、年增達44.48％。

合計精測第四季合併營收11.45億元，季減6.7％、年減9.97％，仍創同期次高、歷史第五高。其中，晶圓測試卡8.19億元，季減16.27％、年減8.74％。IC測試板1.81億元，季增達22.06％、但年減達30.13％。技術服務與其他1.45億元，季增達43.46％、年增達25.7％。

累計精測去年全年合併營收43.88億元，仍年增3.48％、續創歷史新高。其中，晶圓測試卡營收33.7億元、年增5.26％，IC測試板營收6.54億元、年減1.49％，技術服務與其他營收3.62億元、年減2.94％。

精測表示，去年第四季營收與第二季11.85億元相近，表現符合預期。展望後市，在產品多元組合、客戶分散與全球布局綜效下，來自新機種、新開發、新應用機會增加，對今年營運成長審慎樂觀看待，惟仍需持續觀察外部環境負面因素影響與庫存去化觸底點。

精測先前指出，智慧手機晶片客戶新設計項目仍多、只是速度減緩，預料探針卡訂單最快本季有機會復甦。不過，由於全球市況低迷，預期首季營運將最辛苦，將力拚表現持平去年同期，並看好今年探針卡營收占比恢復、甚至超越2021年的4成紀錄。