半導體測試介面廠穎崴(6515)2022年12月營收表現持穩高檔，使第四季營收連3季創高、全年營收躍增77.4％同步創高，表現優於法人預期。展望後市，雖然大環境市況不佳，但在訂單需求續強、楠梓新廠完工投產挹注下，2023年營運仍有望持穩向上。

穎崴公布2022年12月自結合併營收4.77億元，雖月減28.27％、降至近5月低點，仍年增達72.54％、續創同期新高。第四季合併營收15.55億元，季增9.91％、年增達80.96％，連3季改寫新高。累計全年合併營收51.22億元、年增達77.4％，改寫歷史新高。

雖然消費電子產品去年下半年起進入庫存調整，但穎崴CPU、GPU等主要客戶持續研發新世代晶片產品，AI及高速運算（HPC）應用新產品開案量大增，帶動對測試治具及探針卡需求，使穎崴下半年營運持續暢旺，第四季營收連3季創高。

穎崴董事長王嘉煌先前指出，由於重要客戶的新世代產品工程驗證需求持續，使公司需求未見趨緩跡象，部分產品交期已達明年，預期下半年表現可望優於上半年。且隨著客戶先進製程比重提升，毛利較高的高階產品營收貢獻提升有助優化產品組合、提升毛利率表現。

同時，為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴斥資興建的楠梓新廠預計本季將完工、預計第二季可望陸續投產。穎崴預期在新廠完成投產後，探針自製率可自目前的25％逐步拉升至50％，亦可望優化營運成本、進一步提升毛利率表現。

由於去年第四季營收續創新高，穎崴全年營收跳增達77.4％、優於投顧法人預期的逾6成，獲利表現亦同步看旺，在前三季已大賺2股本下，看好每股盈餘將逾28元、有望挑戰賺3股本。在訂單需求續強下，雖然大環境市況不佳，但今年營運仍有望持穩向上。