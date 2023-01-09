官學研推動草鴞保育，高屏農友響應參與生態給付。(屏東林管處提供)

林務局屏東林管處與屏科大鳥類生態研究室及高雄市野鳥學會合作執行草鴞保育計畫，獲高屏眾多農民響應執行友善耕作，透過不施用毒鼠藥或架設棲架方式，提供合適草鴞棲息環境，目前已有240.8公頃農地參與，在請領生態薪水同時，以守護棲地與生物多樣性為傲。

草鴞屬中大型貓頭鷹，以草生地為主要棲地，目前已知於台南市新化區、山上區，以及高雄市旗山區、燕巢區等月世界地形淺山，以及台南市沙崙農場與曾文溪、高屏溪沿線為已知分布熱點，而八掌溪、岡山機場、臺南機場及屏東機場等地亦有不少紀錄。

因棲地與人類活動區域過於重疊，導致棲地持續劣化與消失，且在鳥網和老鼠藥的危害下，族群不斷減少。

為了守護高屏地區草鴞族群，屏東林管處語學研界攜手，透過基礎研究調查累積草鴞珍貴資料，同時透過說明會及擺攤宣傳等方式，積極邀請農友嘗試友善草鴞的農耕方式。

根據統計，2022年高屏地區申請案例，通過申請審核的農地友善面積達240.8公頃，在這些農地中架設46處猛禽棲架監測，目前已有23處拍到猛禽利用棲架情形，其中更有1處有拍到草鴞利用。

屏東林管處表示，參與草鴞生態服務給付方案的農友，可申請農地友善獎勵金與棲架監測獎勵金，申請農地友善獎勵若同時符合不用鼠藥、毒餌、獸鋏、非友善防治網與除草劑，最高為每公頃2萬元，且1人可申請多案，所有案件面積總和至多5公頃，而申請棲架監測獎勵金者，若相機確實拍到猛禽，則可請領1.3萬元，但每人僅限申請1案。