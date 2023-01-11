國泰世華的好市多聯名卡發卡權將於8月7日到期，若不想換發國泰世華的CUBE卡，可聯絡銀行客服申請，但一名女網友表示，之前已向智能客服表明不要換發CUBE卡，還是收到新卡片，她傻眼說，「只好再聯絡客服剪卡處理」，貼文引發網友關注，不少人抱怨「我也莫名其妙收到一張CUBE卡」，也有人說，拿到CUBE千萬不要以為不開卡就沒事，銀行還是會收1800元的年費。

原PO昨（10）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨一早收信發現國泰世華寄發新的CUBE信用卡，她說「明明有使用智能客服表明自己不想換發新卡，卻又收到新的。」

原PO想起當初去好市多申辦會員、辦聯名卡，事後收到信用卡才發現英文名拼錯，當時已覺得很傻眼，這回又收到CUBE卡，她無奈地說，「只好再打電話聯絡銀行，把兩張卡片一起剪卡處理。」

貼文引發許多好市多會員回應，「我當時也有登記不要，但還是被強迫發卡」、「有登記不要的，都已經收到卡了；沒登記不要的，到現在還拿不到卡」、「我申請不發，他也是發來給我」、「我也莫名其妙收到一張CUBE卡」、「不開卡就好了」、「不開卡就等於這張卡不存在，不要開卡啊」、「只要不開卡就好」。

但有一名網友說，打給國泰世華客服，對方說即使拿到新卡不開卡，後續也會收年費1800元，「如果用不到還是打給客服剪了吧」。根據國泰世華官網顯示，正卡年費為1800元，首年免年費，次年起申辦電子帳單、正卡消費12次（含以上）或達18萬元，符合任一條件享免年費。