2023基本工資補貼今（11日）起開放網路申請，今年經濟部給予三大彈性措施，方便更多受害商家申請。包括營收衰退10％、比較基期放寬為三年、20萬以下小商家免證明可直接申請等。

2023基本工資月薪調升至2萬6400元、時薪至176元，為避免受疫情影響商家營運困難，給予符合資格的事業全職員工每人每月920元、時薪每人560元補貼，一連6個月。

本次補貼適用對象包農業、服務業，及受到疫情連帶影響的部分工業，如毛巾、襪類、文具、食品製造業等；另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也適用。

這次補貼共有3大彈性放寬，主要是受疫情影響企業營收衰退達10％即可提出申請，過去是要20％。衰退認定也給予2019、2020、2021任三年選擇，只要2022年9月及10月營收跟其中一年同期比較，有符合標準即可。對於每月銷售額未達20萬、有成立投保單位的小規模商家，給予免比對衰退幅度方面，直接提出申請，補貼申請網址：https://minimumwage.org.tw/。