濁水溪揚塵問題最嚴重時2017年高達59天，這幾年來在中央、地方政府協力下，2022年降為剩2天，環保署空氣品質監測站的懸浮微粒平均監測濃度值也下降4成，改善成效大，沿岸民眾終於免於秋冬季節吃飯拌沙窘境。

濁水溪風飛沙問題困擾西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉民眾數十年，每逢秋冬季節東北季風到來，風勢大時，空氣中懸浮微粒濃度飆高到呼吸都困難，在地方不斷陳情下，行政院挹注11億元治理，雲林縣環保局分工合作解決。

2019年揚塵事件日降為29日、2021年大幅降為6日、去年（2022年）再降到整剩2日，較2017年改善率達96.6％。環保局長張喬維表示，環保署崙背測站的懸浮微粒（PM10）年平均濃度由57.3 毫克降低至35.6毫克，麥寮測站亦由70.7毫克降低至31.9毫克，平均改善率達46.3％，顯示濁水溪上游到出海口，各區段的揚塵問題均有明顯改善。

雲林縣政府以廢物利用文蛤殼定沙。（本報資料照片）

張喬維表示，雲林縣政府落實各項改善作為，包括隨時監測掌握空氣品質及揚塵變化，執行濁水溪揚塵防制例如噴灑三仙膠、廢物利用文蛤殼定砂、種植馬鞍藤攀附裸露地等，台塑企業也贊助出海口水井灑水的電費、認養六輕聯絡道路洗街等。

第四河川局在裸露地鋪設稻草抑制揚塵。（周麗蘭攝）

縣長張麗善表示，濁水溪揚塵有卓著的助理績效，她向環保署、水利署第四河局、中區水資源局、教育部國教署、彰化縣政府等相關單位致上最誠摯的感謝，她特別向四河局恭喜「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」榮獲第22屆公共工程金質獎、公共工程品質優良獎特優，以及第五屆政府服務獎肯定。

濁水溪揚塵治理方案不僅壓制風飛沙擾民，麥寮出海口因為生態恢復，國際鳥會記錄到230種鳥類出現，成為鳥類天堂之一。（雲林縣政府提供）

張麗善說，濁水溪揚塵防制以擴大管制面向、全面施作、提前應變、源頭管制為理念，依權責分工執行，大大改善民眾吃飯拌砂的困擾，國際鳥會的官網這幾年也記錄到雲林濁水溪口南岸有超過230種鳥類出現，已形成復育鳥類棲息地。

雲林縣環保局2020年、2021年連續2年獲得環保署空氣品質維護改善考核的特優肯定，2022年更以「濁水溪揚塵獵砂行動」榮獲台灣永續行動獎的金獎肯定，未來將透過地方創生、環境教育場址營造，創造生態共融、環境共好、經濟共榮的環境。