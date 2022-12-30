今年全國保全日併台中市保全日慶祝表揚活動30日在台中市烏日區臻愛花園飯店舉辦，副總統賴清德也南下出席頒獎。賴清德說，總統蔡英文日前宣布義務役由4個月恢復1年役期，台灣提高戰備力量目的不在反攻大陸，而在守衛台灣主權，和平是最高的價值。

賴清德30日下午15時30分出席全國保全日慶祝表揚活動，在會中頒獎表揚優秀的保全人員，包括內政部次長陳宗彥、外交部無任所大使林佳龍、台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌及多位立法委員、市議員皆出席參與。

賴清德說，總統蔡英文基於全民國防目標，日前宣布義務役由4個月恢復1年役期，未來由志願役擔當主力部隊守護陸海空，義務役負責保護鄉土，民防系統則包含義交、義警、巡守隊甚至救難的志工團隊，他認為保全也應該放進來，協助次序指揮與指導，後備部隊則由退伍的志願役及義務役擔當，負責支援各部隊。

賴清德也強調，台灣提高戰備力量目的不在反攻大陸，而在守衛台灣主權，捍衛憲政體制，保護國人生命財產安全；包括美國、日本、歐洲等多國近期也都非常積極提升國防戰備的作為，主要是為了避戰，捍衛區域的和平跟穩定，「當我們有準備，有備戰才能避戰、能戰才能止戰」，和平是最高的價值。