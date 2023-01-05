副總統賴清德參選民進黨主席，巡迴全台舉辦「向黨員報告」政見發表會，14日壓軸場將回到台南，與黨員面對面，由於台南接連發生88槍擊案、正副議長賄選案，賴清德選在黨主席投票前1天回娘家，綠營人士期待賴清德能激起基層信心、鼓舞凝聚黨員士氣。

台南市從2個月前發生學甲區88槍擊案，扯出光電利益的黑金之說，到南市府經發局長陳凱凌涉貪汙，連民進黨正副議長也爆發黑金賄選疑雲，讓基層綠營民意代表都搖頭，「誰能想到民主聖地會變這樣？」

儘管台南近來烏煙瘴氣，但賴清德全台巡迴舉辦「向黨員報告」政見發表會，仍按照原先計畫，將壓軸場留給台南。由於台南是賴清德從政的起點，他對台南向來也有很深厚情感，選在台南，衝高黨主席得票率意味濃厚，但也可以預期屆時黨員會有很多不滿與心聲想表達。

有綠委指出，民進黨九合一大選敗選，士氣一直處於低迷氛圍當中，偏逢台南近來各種負面新聞纏身，基層也有很多無奈與無力的心聲，以賴清德過去的風格，相信他可以激發支持者信心，鼓舞士氣，帶領大家面對、跨越眼前的難關。