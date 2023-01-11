台南檢調上周大動作偵辦台南正副議長賄選案，民進黨今晚將召開廉政委員會討論，議長邱莉莉、副議長林志展下午北上出席廉政會說明。邱莉莉說，本周一（9日）收到民進黨中央黨部公文，兩人當天即已向黨中央提起自請停止黨權。

邱莉莉、林志展下午現身議會說明將北上出席廉政會說明。邱莉莉再次強調，「我們沒有賄選、沒有參與暴力與利益交換」，這段期間，兩人先自請停止黨權，一切靜待司法與黨中央調查。

邱莉莉指出，針對遭捲入光電利益糾葛，她說，相關光電申設案都非屬她的選區，她也從議會調了很多資料，接下來廉政委員會也會查明清楚，她並沒有直接參與任何光電工程，僅曾參與協調對周邊居民的影響，她說，已整理相關資料並主動提供給黨中央廉政委員會。

針對國民黨團要求市長黃偉哲拒進議會，未來如黃偉哲沒有對於相關爭議採取後續作為，也不排除罷免，邱莉莉說，她跟林志展已自請停權，也靜待司法調查，希望司法盡快調查讓一切事情真相大白，接下來仍希望議會以推動市政為主，不要影響預算審查，能正常開議，畢竟這攸關台南市民的福祉。