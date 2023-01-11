不少民眾喜歡吃早午餐，一名網友表示，在台南有名的早午餐店點一盤420元的拼盤，上桌看到盤中的太陽蛋、雞腿排、蔬菜、麵包等食材相當失望，認為餐點沒有很特別卻要420元太貴，將其拍下PO上網詢問「我算盤子嗎？」貼文引發網友熱烈討論，認為其他縣市類似的餐點也沒這麼貴，「這就排骨飯不是嗎？你好盤」。

原PO近日於PTT八卦版指出，9日在台南一間有名的早午餐店用餐，點了一份420元的招牌拼盤，盤中有一個太陽蛋、一片雞腿排、一朵花椰菜、一個玉米筍、兩片手指麵包、德式香腸、半顆百香果和一碗冷燕麥粥。

原PO認為餐點沒有非常特別，售價偏貴，「我點了這個也算是財富自由了吧！算盤子嗎？」網友看了他上傳的圖片，紛紛留言，「台南物價那麼貴喔」、「這新北都不用420元」、「高雄390元吧」、「這桃園280吧！你好盤」、「這台北200元就有了」、「我昨天在台中公益路那邊，點這樣類似只要200多」。

留言中也有人說，「加200元就可以吃燒烤了！你夠盤」、「500多元可以吃飯店百匯，300元可以牛排自助吧了」、「這就排骨飯不是嗎？多兩條麵包也不用130元吧？420元超貴」、「這樣420元，你發財了？」、「你有夠盤」、「100元的總匯拆開後賣你400元，呵呵」、「賺爛了，我說店家」、「這個分開點餐需要420元？」。