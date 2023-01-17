農曆年前台鋼獵鷹球員變身外送員利用放假時間開車到偏鄉親送年菜，17日一大早由獵鷹總經理錢韋成帶領胡凱翔、李漢昇及德古拉到台南大內區與市立醫院齊力搬運年菜到社區，並與藥師送藥至需要服務的獨居長輩家中，在農曆佳節為社會注入一股清新暖流。

12月底獵鷹主場周響應台南市立醫院與明輝慈善基金會捐贈年菜公益活動，兩日總計捐贈60份年菜、胡凱翔將罰款轉作公益捐出10桌以及球團工作人員共同捐贈10份，包含民眾的愛心共送出1219份年菜，今天跟著市立醫院同仁將年菜運送到社區並關懷獨居長者，不僅僅出錢也出力，帶著感恩與關懷協助的精神，將台鋼獵鷹深根台南，盼能藉由球隊小小的力量傳播大大的愛心到社會各角落。

來台兩年多的德古拉第一次投入球隊公益活動，平常喜歡騎著腳踏車逛逛台南市區的他，來到台南大內區不忘拿起手機紀錄這趟過程和這社區的事物，德古拉表示，「一起做公益，不求回報的幫助他人，可以真正感受到付出愛與關懷的喜悅。」

胡凱翔將罰款轉作公益，今日實際將年菜送獨居長輩手中，聽聞當地缺乏接送長者到醫療站的交通工具，胡凱翔表示：「看到很多需要協助的民眾，也讓這筆罰款更有意義，非賽季期間有機會也願意到偏鄉接送長輩們去接受醫療服務，全隊一起當一日志工。」

台南市立醫院與明輝基金會愛心關懷活動已舉行多年，匯集各地捐贈人的愛心，把愛心年菜直接送到需要的人手上，錢韋成表示：「感謝市立醫院發起這個活動，球團也將溫暖化成最實質的幫助，讓幸福的愛可以持續。」