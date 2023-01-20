寒冬送暖！桃園永豐雲豹職業籃球隊20日在歲末年終之際舉辦公益活動，由專屬啦啦隊「電豹女」成員語萱、安汝擔任主持人，帶領小朋友音樂帶動跳，並且發放紅包散播年節喜悅，寓教於樂結合公益性質更添意義。

電豹女成員語萱、安汝今前往位於桃園的衛生福利部北區兒童之家，與現場15位孩童暖心互動，除了跳舞及發放紅包，還帶著孩童們體驗擁有濃濃台灣味的「彈珠台」特製桌上版遊戲，難以掌控的彈珠滾動時常逗得全場大笑。

兩位女孩化身「孩子王」，不僅成功收穫孩童的心，也順利在小年夜讓他們感受到團圓熱鬧氛圍。語萱、安汝不約而同表示：「本來有點擔心小朋友不想要跳舞，不過他們都很活潑又聽話，很認真跟著音樂一起做動作，無時無刻來找我們討抱抱，有被治癒一整天的感覺。」

桃園永豐雲豹籃球隊成立以來致力公益性質活動，本賽季熱愛慈善的超級球星(Dwight Howard)生日期間不僅走訪校園，公益餐會更募集超過300萬善款，去年聖誕節也前進學校與兒童機構捐贈物資，農曆年前小年夜由電豹女代表發放紅包帶動遊戲，皆是球團期待為孩子們帶來更強大的正向力量，銘記「豹達桃園」的決心。