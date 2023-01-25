許多人在春節期間都會外出旅遊走春，不過到底哪些縣市最值得前往旅遊呢？一位網友近日表示，自己想趁著剩下沒有幾天的假期旅遊，不過又想避開最無聊的「旅遊沙漠」縣市，因此好奇提問其他人的意見，貼文一出引發熱議。沒想到許多人紛紛指出，新竹市就是全台最不好玩的縣市，緊追在後的是桃園市，第三名則是雲林縣。

原PO在PTT以「現在公認的『旅遊沙漠』是哪縣市？」發文表示，假期剩沒幾天，自己想要外出旅遊，希望能避開最雷的旅遊沙漠縣市，「請問大家國內旅遊都不去哪個縣市呢？」

對此，許多人紛紛回應，「桃竹苗不相上下」、「彰化，山海景跟文化深度都不上不下沒特色」、「苗栗草苺此時此刻就是塞爆，跟不出門的討論個屁」、「彰化海有王功，山景有百果山八卦山，古蹟有鹿港跟孔廟，田尾還有花可看，只是一般人不會特別在彰化過夜」、「屏東是前幾名的吧」。

其中，最多人公認的最雷旅遊沙漠就是新竹市，「問就是新竹市」、「新竹，我沒事跑去新竹逛巨城幹嘛」；第二名則是桃園市，「桃園不是沒景點，是景點位置太分散」、「桃園笑而不語，扣掉大溪、鶯歌、石門、拉拉山就沒了」；第三名是雲林縣，、「雲林吧？除了劍湖山不知道還有什麼知名景點」、「沒回答雲林的都是忘記台灣有雲林這個地方」。