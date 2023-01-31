女星遊泰遭黑警勒索 旅遊達人再揭當地詐財3手法

台灣藝人安于晴日前公開稱在泰國旅遊時，遭當地警方勒索2.7萬泰銖(約2.5萬台幣)，而原先否認的泰警在昨(30)日又突然轉變態度，承認有收錢，引發各界熱議論，甚至有泰國眾議院前議員也在近日發布影片向安于晴道歉，並表示「希望台灣人原諒」。

而對此，財經旅遊達人法比安也受訪分享先前在泰國旅遊的經驗，表示曾有同行友人因不聽勸，在晚上時單獨前往泰國知名按摩景點，被當地的「乒乓秀」吸引進入某店家，結果最後結帳時遭店家索取10萬元，友人致電求救讓他幫忙送錢來才終於放人的恐怖經歷。

而法比安也表示，雖然安于晴的事件不代表整個泰國警方，應屬少數人的個人行為，但他也以自身經驗提醒欲前往泰國旅遊的民眾，在出發前須做足功課並注意以下幾點，一、出國前一定要購買漫遊並使用第三方叫車軟件，二、不要去低於市場行情太多的風化場所或要上二樓的店家，三、任何「特殊服務」在進行交易前一定要確認好價錢以免被最後哄抬價格。