台中市長盧秀燕擴大中台灣區域治理平台，邀請新竹市加入，新竹市長高虹安已接受邀請，對此外界揣測有深化藍白合意味，市府則呼籲各界勿多作解讀。台中市綠營議員認為，現有平台未發揮功用，加入新縣市更凸顯盧秀燕的政治企圖心；藍營議員則認為，區域治理平台應發揮更大實質作用。

台中市長盧秀燕上屆當選上任後，擴大前台中市長林佳龍主導的中彰投苗區域治理平台規模，邀請新竹縣、雲林縣及嘉義市加入，成立有7縣市參與的「中台灣區域治理平台」，連任後再邀新竹市及嘉義縣加入，新竹市長高虹安已答應、嘉義縣長翁章梁則婉拒。

台中市議會民進黨團總召何文海說，中台灣區域治理平台本意良好，讓中部各縣市有平台可以共同發展，但目前看起來效果不彰，並沒有特殊表現，或對中部建設、人民福利有加分之處。何文海表示，市長當然有權利邀請各縣市加入，但既然不斷擴大規模，就要展現出實際成績，不要流於形式，甚至讓人感覺像在展現政治企圖心。

台中市議會國民黨團書記長黃馨慧指出，中台區域治理平台有越來越多縣市加入，規模越來越大，但要有實際的作為跟共同的目標，如聯合向中央要經費、加強建設等，否則只是規模大但流於形式而已。黃馨慧舉例，前市長胡志強執政時，會邀集中部縣市共同討論縣市之間交通接軌的議題，也會一同帶著業者們出國行銷中部的特色。

台中市議會國民黨團執行長陳文政認為，新竹市願意加入，表示台中的施政讓周邊的城市有目共睹，大家一起創造共好。每個城市有不同的樣態，大家可以互相參考，透過平台各縣市共同研究如何讓縣市之間的交通更加順暢方便，例如台北跟基隆在交通上有整體的考量，台中也能透過這個平台來做整體規畫。

至於外界認為新竹市加入是深化藍白合，陳文政則表示「想太多了」，不要把每樣東西都跟選舉劃上等號，現在最重要的是讓台中更好。