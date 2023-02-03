農曆正月13日為關聖帝君飛昇之日，新竹市普天宮舉辦祈福法會，新竹市長高虹安和新竹縣長楊文科皆到場祈福。高虹安表示，兩人一起參香祈福，相信對縣市合作是好兆頭，楊文科也透露，合作平台會議預定在2月13日舉行，待簽署後會向外界公布合作內容。

高虹安與楊文科3日皆出席普天宮舉行補運大法會，祈求關聖帝君的保佑。會後高虹安受訪時表示，今上午與楊文科一起錄製廣播節目，但不知雙方下一個行程就在普天宮，能一起參香祈福，相信這對縣市合作來說是非常好的兆頭。

楊文科則表示，和高虹安到普天宮拜拜，主要是祈求縣市之間的合作能夠順利進行，為鄉親的幸福未來齊心努力。楊文科也說，關聖帝君是忠義的象徵，希望在拜了關聖帝君之後，「未來發展可以超越過去」，相信他與高虹安有這樣的誠意和精神，為縣市的合作努力。

至於目前新竹縣市合作的進度，楊文科則回應，合作平台會議預定在2月13日舉行，他與高虹安指定祕書長作為合作窗口，待雙方簽署合作內容後，會向外界公布，楊文科也說，相信這會是今年最棒的事情。

普天宮內有座120公尺關聖帝君像，是古奇峰最顯著的地標，許多觀光客會特地前來朝聖，普天宮董事長鄭逸榛指出，當年普天宮的創辦人鄭再傳先生便是看中關聖帝君忠義仁勇精神，無論「從政」、「從商」皆講究「忠義」二字，因此在諸神中選擇「關聖帝君」作為精神依歸。

農曆正月13日是關聖帝君1864周年飛昇之日，普天宮也舉辦一系列活動，除了鑽神轎、迎財神、祈福大法會，還有愛心義剪跟命理義診，廟方更設置巨型萌兔，更吸引大批信眾到場拍照打卡。