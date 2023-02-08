國家災害科技中心以大數據建置「災害情資網」，能提升整體防災能量，颱風20小時前的水位資訊，可判斷做疏散及避難，建議新竹縣可用「災害訊息廣播平台」，讓民眾熟悉告警訊息。

縣長楊文科認為，「災害情資網」建置的各項系統，從地震、颱風豪大雨到PM2.5等資料，可讓縣府面對災害發生時，提供數據做為應變指揮中心做決策參考，消防局等相關單位一定會充分學習操作，實際運用到防災、減災。

國家災害防救科技中心主任陳宏宇說明「災害情資網」，從2015年建立大數據平台 蒐集資料，新竹縣的學研團隊為中央大，讓中央與地方災害情資做整合，目前該中心的LINE官方帳號，提供氣象、交通、水文及民生等4類43個項目。

陳宏宇介紹「落雨小幫手」APP，可預警2小時的雨量，災害示警平台的水位觀測資料，可在20小時前做疏散及避難，讓各縣市政府擬定應變措施。

陳宏宇以縣長楊文科提到科學園區防毒化災，建議新竹縣可先熟練「災害訊息廣播平台」的操作，若有科技廠大火時，依資訊發布疏散或避難訊息，同時也能讓民眾熟悉告警訊息。

陳宏宇強調，國家災防中心建構的災害情資網，希望能夠未雨綢繆、超前部署提供所有資訊給地方政府，5月1日汛期來臨前，都能準備好所有訊息和防災準備。

農業處長范萬釗以目前防災資訊很多，提出水保局的土石流警戒，與災害情資網的資訊是否一致？新竹縣從2014年蘇拉颱風後，近10年來未見重大風災，災害情資網有無研究是常態？還是大氣環境影響？

行政院災害防救辦公室副主任王怡文回應表示，災害情資網是整合各單位的資料，提出的土石流警戒資訊，不會與水保局的不一樣，而這10年來，氣候變遷讓台灣颱風的次數減少，但未來遇到的颱風，勢必會更加劇烈！