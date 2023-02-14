「對抗網路霸凌－截圖、反映、找iWIN」宣導活動合影。（蔡佩珈攝）

教育局主任秘書諶亦聰透過「法治小學堂」活動宣導法律資訊。（蔡佩珈攝）

據教育局了解，學生疑似網路傷害案件比例，有隨著年紀增長而上升的趨勢。教育局主任秘書諶亦聰指出，高中生社群網站發文或留言，容易涉及公然侮辱或妨害秘密罪，呼籲學生注意自身網路言行。學生及師長若能多關心身邊人、伸出援手，更能創造友善的校園環境。

台北市教育局14日與萬芳高中一同舉辦「對抗網路霸凌－截圖、反映、找iWIN」活動，並向學生宣導法律資訊。諶亦聰說，許多學生自認好玩、有趣的網路行為，經常可能觸犯法律，以高中生而言，他們的網路行為最可能涉及公然侮辱或妨害秘密罪。

她說明，高中生會在社群上發梗圖或寫上「智商無下限」、「智障沒藥醫」等字句，再標註某同學，容易使被指涉的對象認為受到侮辱，或者在社群上公開批評某人、相互謾罵等，都可能涉及公然侮辱罪。

諶亦聰指出，高中生亦會上傳自攝的同學間打鬧、玩阿魯巴影片，甚至PO出涉及個人隱私照片，使得學生不願公開的資訊被迫在網路上流通，進而涉及妨害秘密罪。

她強調，創造友善校園環境比課業更重要，若學生在網路上看見同學疑似觸法、不當訊息，可透過「iWIN網路內容防護機構」申訴，經過一定程序，觸法訊息將可以被下架。

萬芳高中校長劉葳蕤提醒，學生發現不當資訊第一時間記得先截圖，再向校園師長或向iWIN網路內容防護機構申訴，保護身邊同學，一同建立友好、溫馨校園環境。

教育局表示，未來將持續積極推動建構友善校園各項工作，強化學生法治教育、生命教育、品德教育以及人權教育，讓學生學會尊重自己也尊重他人，營造出學生安心、師長關心、家長放心的校園環境。