大陸全國公安機關打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動電視電話推進會近日召開。會議強調：「要採取強力措施，全力推進打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動，努力建設平安中國、法治中國。」具體包含如建立刑偵、網安等預警防範、聯合打擊機制，並堅持以案促改、以案促治，強化對網路黑灰產業的綜合打擊整治；壓實互聯網公司主體責任，推進行業領域深度治理。

根據《中國青年報》報導，2022年大陸公安部會同中宣部、中央網信辦等8部門展開打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動以來，共打掉涉網黑惡犯罪團夥400多個，其中黑社會性質組織20多個、惡勢力犯罪集團320多個，其他涉惡犯罪團夥50多個，破獲各類案件8800多起，專項行動取得階段性明顯成效。

此次最新會議要求，要高度重視黑惡犯罪向網路發展蔓延的嚴峻態勢，充分認清涉網黑惡犯罪的嚴重危害，把打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動作為常態化掃黑除惡鬥爭的重要內容，始終保持對涉網黑惡犯罪的嚴打高壓態勢。

會議中強調，要進一步強化偵查打擊，確定目標案件，以裸聊敲詐、網路套路貸、軟暴力催收、惡意索賠、負面輿情敲詐、網路水軍滋事等犯罪為重點，堅持分類施策，依法嚴厲打擊，並對重點案件進行掛牌督辦。