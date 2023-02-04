新竹縣消防局原第3大隊長沈宥霖榮調第1大隊大隊長，第1大隊副大隊長陳孟嬬榮陞第3大隊大隊長，4日舉辦布達典禮。縣長楊文科親自主持，並勉勵陳孟嬬大隊長上任後，發揮所長，帶領警消、義消兄弟及婦宣姊妹進入新的階段，為打造竹縣安心家園及守護鄉親生命財產安全作出貢獻。

新任第3大隊長陳孟嬬中央警察大學67期畢業，經歷災害搶救科、火災調查科科員、橫山、湖口、竹北分隊分隊長、第2大隊代理副大隊長、第3大隊副大隊長、第1大隊副大隊長，並擔任竹縣特種搜救隊隊長，不論是山域、水域災害搶救皆十分突出，火災、化學災害搶救更是卓越。

消防第3大隊轄區為新埔、湖口、關西與芎林，除了住宅火警，工業區預防管理重中之重。消防局長陳中振指出，陳孟嬬學經歷完備，局內特別拔擢為第3大隊長，該轄區特殊，消防局交付的任務包括新竹工業區，尤為重視科技廠房安全防護，以及關西轄區山難蒐救。

陳孟嬬表示，上任後將率警消義消提升救災救護人力，加強婦宣到住家宣導民眾財產安全，針對新的勤務制度上路，人力較少，將會爭取人力、加強義消訓練，減少同仁負擔。

楊文科表示，上任4年來，在消防工作已完成階段性成果，在人力及廳舍整建方面，消防局編制員額從原先的468人擴編至595人，新增127名消防人力，並新建芎林及高鐵消防分隊，更斥資2.1億元，協助消防局採購消防車20輛，其中包含全國最高的70公尺雲梯消防車，也協助消防同仁採購消防衣鞋帽組360件，讓第一線外勤同仁擁有兩套消防衣。疫情期間，更是完成載送確診病患就醫2590人次艱鉅任務，守護縣民生命安全。