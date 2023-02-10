自挖井水的竹北東海三街居民在住家裝濾水器，但短時間內即塞滿汙泥。（邱立雅攝）

竹北東海三街居民因無自來水可用，使用的地下水讓大家每半年就要換一支蓮蓬頭。（邱立雅攝）

距離新竹高鐵站、生醫園區不到2公里的竹北東海三街，因缺乏自來水管線，當地約50戶居民民眾長期喝不到乾淨水，數十年來只能挖井水作為民生用水，但水質汙濁、水位持續下降，當地居民10日上午透過里長胡瑞琴、縣議員蔡蕥鍹，表達希望能使用乾淨水的訴求，自來水公司回應表示，會將需求提報水利署無自來水改善計畫，經核定後1年內可完工。

新竹縣自來水普及率統計至去年底達90.8％，光竹北市就已達99.53％，但仍有零星地區民眾仍只能使用地下水。其中距離高鐵站不到2公里的東海三街，民眾卻長期面臨無乾淨自來水可用，造成生活諸多不便。當地民眾反映，數十年來喝水只能自購，家中裝設的濾水器，短時間內就塞滿泥沙，包括蓮蓬頭、水龍頭，半年就得換新一次。

蔡蕥鍹表示，當地在2019年曾發生火警，因缺乏自來水管線，造成兩名民眾不幸葬身火海。先前陸續接獲民眾陳情，除東海三街之外，包括東興路二段708巷、興海街103巷長期皆無自來水可用，由於缺水區域皆位於高鐵特區且屬台知園區計畫範圍內，民眾生活品質數十年來皆未獲相對權益，實在不是進步城市該有的現象。

胡瑞琴表示，東海里是新竹縣重要的台知園區計畫預定地，但很難想像里民卻長期苦無自來水可用，甚至長期飲用地下水度日。地下水水質甚差，經常有小蟲子在水中出現。農忙時節或乾枯無水期沒有水用相當痛苦，長期忍受缺乏自來水的不便與困擾。日前胡瑞琴發動里民連署，已遞交竹北市公所，盼為里民爭取應有權益。

自來水公司第3區處回應表示，將配合水利署提報自來水延管工程改善，須等名冊經竹北市公所、縣府審核後，自來水公司審查完即依照需求提報水利署無自來水改善計畫評比，因計畫到2024年，每年均會滾動提報檢討，待經費核定下來後會馬上執行，1年內即可把工程完成。