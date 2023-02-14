抗生素「安蒙西林」、軟便劑鎂「氧化鎂」等近期都傳出缺藥。衛福部長薛瑞元今表示，會以短、中、長期3個方面來進行改善，短期內會找廠商進行深入了解，提高產能；中期希望提高缺藥平台功能，及早介入；長期則與健保政策有關，不希望因藥價政策影響藥品的供應。

薛瑞元今日表示，缺藥是近期大家很關心的事情，需從短、中、長期來改善。短期會針對特定的幾個藥物，找廠商進一步了解，其實衛福部已找廠商開過會，但需要更深入的了解，希望廠商能提高產能，另外在藥品的調配上，能做一點調整，讓基層和醫院都有藥可用。

近期媒體報導，安蒙西林、氧化鎂等幾個特殊的藥都出現短缺，對此，薛瑞元表示，除了短期內做調控，在中期而言，也希望提升食藥署缺藥通報平台的功能，早期發現缺藥現象，及早介入；長期的部分，則和健保藥價政策有關，因為健保的藥價政策會影響藥品市場、供應意願，我們不希望因為健保政策造成藥品失衡。