陳俞安的家屬今前往殯儀館。（蔡明亘攝）

桃園市桃園區文中、國際路口一處汙水下水道工程，16日凌晨一名機車騎士墜入涵洞不幸身亡，死者證實為曾於2018年榮獲亞運金牌的「龍舟天菜」陳俞安，今相驗遺體、預計下周一解剖。陳的母親今提出「4大關鍵」質疑施工廠商草菅人命，要求檢警查出兒子死因真相。

陳俞安的母親表示，他們一家人住在大溪，陳俞安在家排行老三，小時候身體不好，有腸胃急躁症，上國中接觸輕艇後，發覺對輕艇的熱愛，儘管被大家嘲笑身體弱，也刻苦努力訓練，也成功當上國手為台灣爭光。

陳俞安個性貼心，母親說道「認識他的人都知道他的好！」先前在亞運得獎獲頒2輛機車，陳也回饋母校，將其中一輛捐給大溪高中，感恩培育他的學校，日前才獲選亞運培訓隊，要競逐出國比賽的名單，豈料發生意外天人永隔，無法實現再次為國爭光的夢想。

陳俞安的母親指出，陳俞安目前為健身教練，也會到學校無償協助原住民小朋友訓練，事發地點「完全沒警示燈」，僅有一個小小的燈在右側，光線相當不足；且據說該處常被撞，為何廠商沒將柵欄做得更加穩固，不是說出事才要補強，質疑廠商草菅人命；最後是那麼深的涵洞，為何不蓋蓋子，平常可能貓狗都會掉下去，更何況是一條人命。

她也質疑，現場工人8點就上班，為何10點多才發現報警，若能早點發現兒子墜入涵洞，當時還沒斷氣也不一定。此外，她也說，自己當天上午11點才接到電話，只詢問兒子的車牌資訊，對方並未告知兒子發生事故，她自覺不對勁，才打電話給兒子的LINE，一名陌生人接起才說「你兒子正在急救中」。

陳俞安的母親淚訴，當時有車輛經過，但未查出車主身分，希望該名車主可以提供行車記錄器畫面，也盼檢警能替兒子的死因查出真相，別讓兒子死得不明不白。