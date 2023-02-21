南投縣立委補選，藍綠陣營隔空嗆聲，國民黨質疑蔡培慧三大失言，包括挺萊豬、立委選區與她「有隔閡」等；民進黨則以林明溱的四大心內話回擊，包括竹山人垃圾自己處理、2300萬元的房子是平價住宅，及為了兒子參選等。

國民黨文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒指出，蔡培慧的三大失言，首先是她在去年九合一選舉後表示「立委補選的選區或者型態跟我隔閡的遠了一點」，因為她不夠認真努力，才跟選區有隔閡。

林家興表示，其二是蔡培慧食安立場搖擺，言論雙標，2012年當農陣發言人時她痛批馬政府開放萊劑美牛，2016年剛擔任不分區立委時還說「零檢出不難」，2020年她擔任中辦執行長時，對萊豬進口保持緘默；昨天，她竟稱「（萊豬）日常食用不會對人體造成傷害，蔡培慧當初為人民發聲的堅持怎麼不見了？

呂謦煒指出，其三是蔡培慧昨天說「全球化時代，大家為了唸書或工作都會來來去去，請林明溱不要再用狹隘眼光看世界」；難道在地打拚奮鬥就是眼光狹隘？蔡培慧參選第一選區（烏溪線）立委失敗，2022年改選南投縣長敗選，又改選第二選區（濁水溪線）立委補選，蔡培慧沒說假話，她真的是「來來去去」。

南投縣立委補選，民進黨質疑國民黨候選人林明溱四大心內話。（廖志晃攝）

民進黨副祕書長黃建嘉，則是以林明溱的「四大心內話」反擊，第一句心內話，是林明溱曾說「竹山人垃圾自己處理，看他們多厲害。」言語中充滿著林明溱對縣民的高傲心態。

第二句心內話，是林明溱說「2300萬的房子是平價住宅。」林明溱的住宅每坪將近50萬元，歐式風格、高檔建材、前庭後院，竟然還說自己的豪宅是平價住宅。第三句心內話，是林明溱解釋豪宅問題時，說「現在的人嫉妒別人有錢、嫉妒別人厲害」。證明林明溱覺得自己擁有豪宅是合情合理，人民對他的質疑都是因為嫉妒。

第四句心內話，是林明溱曾經「承諾不再參選」，說明林明溱其實不是很想選，想含飴弄孫，但因為兒子林儒彬民調太低，深怕林家在南投的權勢被其他人奪走，才跳出來參加補選，就是為了兒子而選，根本不是為了縣民。