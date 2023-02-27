盧秀燕表示，林明溱是為了南投才參選。（林明溱競總提供／廖志晃南投傳真）

立委候選人林明溱，27日在竹山鎮舉行造勢晚會。（林明溱競總提供／廖志晃南投傳真）

南投縣立委補選倒數計時，國民黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化 縣長王惠美、南投縣長許淑華等人，27日在竹山鎮舉行造勢晚會，力挺立委候選人林明溱。

盧秀燕表示，林明溱是為了南投才參選，大家要團結支持他，才能在立法院協助縣長許淑華，為縣民爭取建設與福利；民進黨立委只會為政策護航，缺蛋、缺水、缺電、缺藥都不管，如果蔡培慧當選，還會扯縣府的後腳。

朱立倫表示，民進黨透過各種方式抹黑攻擊，無法無天，賴清德和民進黨為了勝選，講一些連自己都不相信的謠言，讓民主倒退，不要以為奧步可以改變南投和民主；南投人要相信自己30年來對林明溱的考驗和肯定，支持腳踏實地為地方獻的林明溱，才是民主與正義。

林明溱的妻子陳麗珠，難得上台說出心內話，她說此次林明溱參選立委家人都反對，但他說對南投有責任，一心一心要為縣政建設付出；大兒子和媳婦都是公務員，辛苦存錢買一間房子，卻被說到不能聽，民進黨和媒體政論節目鋪天蓋地的抹黑，讓家庭無法承受，請大家投票給林明溱，破除不實的抹黑和謠言。