新北市長侯友宜（左）與立委補選候選人林明溱，26日到竹山鎮菜市場掃街拜票。（林明溱競總提供／廖志晃南投傳真）

新北市長侯友宜與立委補選候選人林明溱，26日到竹山鎮菜市場掃街拜票。（林明溱競總提供／廖志晃南投傳真）

南投縣立委補選黃金周，新北市長侯友宜26日到竹山鎮為立委候選人林明溱助選，聯袂到菜市場徒步掃街拜票；侯友宜表示，林明溱從政經驗充足，一定能為南投爭取更多經費，與縣長許淑華並肩作戰，讓南投發展更快速。

侯友宜表示，林明溱擔任縣長8年，對縣政嫻熟、對南投大小事瞭若指掌，每天腳踏實地、事必躬親，認真努力做事情，永遠知道南投的需要、不足的地方，對於各族群不管老少都會照顧，一定能好好建設南投。

侯友宜表示，林明溱一生奉獻給南投，未來會繼續服務南投，例如工業區的擴大、道路的增設、照顧社會弱勢族群等，對他認真做事的態度，表達最大肯定，而且支持林明溱在中央，能發揮對南投的了解，跟大家一起並肩作戰，讓南投好、中台灣好、台灣會更好。

林明溱受訪時表示，非常感謝侯市長百忙之中到南投助選，侯市長的高人氣，讓不少人看到後感到開心，也希望能衝高選票，讓更多南投人支持。

話鋒一轉，林明溱說最近收到資料，外來的政客黃建嘉，過去的長官是潘孟安，也以政治獻金支付黃薪水，1次8萬元，而且，還可以1個月內領2次的薪資，等於1個月薪水16萬。另外，林錫耀及洪耀福，也在蔡英文競選總統期間，以政治獻金領取薪水，兩人每月薪資約10萬元，都連續領6個月，總共領了120萬餘元。立法委員蔡易餘，也是以政治薪金支付薪資，薪水從6萬元到20萬元不等。

林明溱說，還有更離譜的是，民進黨縣議員沈夙崢，口口聲聲說不能讓年輕人有剝奪感，自己卻占著民進黨的肥缺，過去她領蔡英文的政治獻金當薪水，1個月薪加年終高達10萬元，打個選戰竟然可以領那麼高的薪水？還可以發年終？而且這些人還不一定有做事，讓人作噁，攻擊別人之前，卻沒有先刮自己的鬍子。

這些領高薪的長官，讓底下做事的人做抹黑、做苦工的事，自己卻可以爽領高薪，請問這樣對嗎？民進黨以抹黑方式攻擊對手，卻忘了自己曾經以政治獻金領過薪水。此次補選刻意帶風向誤導選民，又是一次的「綠能你不能」，如此雙標政黨，要如何讓人民信賴？