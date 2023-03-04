（中時新聞網）

南投縣第2選區立委補選開票結果出爐，蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨林明溱4萬3293票。前台北市副市長李永萍指出，這次敗選對國民黨不是壞事，因為國民黨現在在亂，又被勝利沖昏頭，所以鬆懈了！

李永萍今（4）日在中天電視《張雅婷辣晚報》披露，藍營一開始相當輕敵，且原本有年輕人想要接棒，但是朱立倫認為可能不足以贏過蔡培慧，所以決定打安全牌，把並無意願的老縣長請出來參加立委補選。

李永萍直言，在議題設定、攻擊火力，被民進黨掌握，也逼著林明溱和他的兒子承諾不再參與下次選舉，這對選情也很傷。

李永萍也提到，目前台灣選舉氛圍，如果是一對一的選舉，不分政黨，女性會比男性占優勢，年輕人會比年紀大的佔優勢。

李永萍強調，這次敗選對國民黨不是壞事。她解釋，國民黨從1126以來的表現，雖然王鴻薇那一局打得很漂亮，但林明溱這次被打的這麼慘，藍營有沒有相挺？因為國民黨現在在亂，又被勝利沖昏頭，所以鬆懈了！

這次林明溱敗選，李永萍認為，給國民黨中央的教訓就是，無論如何要保證制度公平，絕對不要因人設事，且一定要是最強戰力的人！