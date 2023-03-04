南投第二選區立委補選國民黨敗選，黨主席朱立倫晚間以錄製影片方式，向支持者鞠躬道歉。但朱也表示，這次的失敗對國民黨來講也許是個機會，讓國民黨重新深刻檢討、反省，重新出發，面對未來所有的挑戰，允諾國民黨會持續努力。

朱立倫說，「我們努力不夠，這場選戰我們沒有成功，對不起大家」，身為黨主席，他必須負起敗選全部責任，必須向所有支持者表達深刻的歉意與反省，但仍感謝候選人林明溱、南投縣長許淑華，以及所有民眾的支持與各地國民黨員的努力。

朱立倫表示，南投立委補選敗選，是對國民黨一大警訊，讓國民黨清楚，重返執政的道路不一定那麼順遂；呼籲支持者要有深刻的認知，即使民進黨造謠抹黑、內政外交失調，民眾對國民黨的支持絕不是理所當然。

朱立倫說，即便國民黨在2022累積民眾的眾多期待，未來仍唯有攜手團結，持續與民眾站在一起，繼續團結努力拚，才有辦法不負人民所託。

但朱立倫也提到，誠摯期待台灣民主要往正面發展，但這場選戰看到民進黨動用一切國家資源與機器，用負面選戰抹黑、攻擊方式，達到了民進黨要的效果，這對台灣民主是個傷害。

朱立倫說，國民黨一定堅定要讓民眾過好日子，這次敗選是因努力不夠，但對國民黨來講也許是個機會，讓國民黨能重新深刻檢討、反省、出發去面對未來所有挑戰；籲所有志工與支持者不要氣餒，繼續加油、繼續努力，共同面對未來挑戰。