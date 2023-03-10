埔里國中成立了女壘同少社，希望課餘也能做公益，將愛心傳遞出去。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里國中女壘隊是全國中小學女子壘球聯賽HSL的常勝軍，在國際同濟會南投區合歡會的輔導下成立了女壘同少社，國際同濟會南投區合歡會長孫盛麗等10名代表，10日頒贈2萬元給女壘同少社，並加碼1萬元獎勵金，盼選手們透過運動的正向能量快樂成長，鼓勵他們努力向前邁進。

同濟會是台灣最具規模的國際性公益社團，以「哪裡需要服務，就到哪裡服務」的精神，在台灣服務超過半個世紀，南投縣埔里鎮女子2000年創立「國際同濟會南投區合歡會」，對於地方公益事務不遺餘力，關心身障者、兒少、運動員等。

孫盛麗指出，埔里鎮堪稱女子壘球國手的搖籃，為了鼓勵孩子課餘也能做公益，將愛心傳遞出去，在國際同濟會南投區合歡會的輔導之下，成立埔里國中女壘同少社，每年社員都會捐助同少社輔導金，去年女壘隊完成HSL3連霸，今年加碼1萬元獎勵金，盼他們今年繼續爭取好成績。