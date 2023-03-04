傳開出副手「3條件」點名李貴敏、柯志恩？ 侯友宜回應了

新北市長侯友宜被視為國民黨2024總統大選最強人選，國民黨立委游毓蘭昨（3）日爆料，以她的了解，侯友宜隨時在做準備。侯友宜今對此表示，當前他最重要的工作是新北市的市政工作。對於傳言2024侯友宜的副手是國民黨立委李貴敏或國民黨智庫國家政策研究基金會執行長柯志恩，侯友宜仍以「市政擺第一」回應。

侯友宜說，其實他每天面對的是新北市的市政工作，最重要是在準備新北市當前2030願景工程，很多不管是交通、捷運、產業，甚至社會福利，他都全力衝刺，這是他當前最積極準備的工作。

對於外傳侯陣營找李貴敏或柯志恩作為侯友宜2024的副手，侯友宜表示，當前最重要的，還是把新北市的大小事擺在第一位，最近的里長座談會，有一些列管案件，他逐一請29區的區長在清理當中，當然很多的重大的建設工程也不能延宕，現在這些才是他最重要的事情，他會把握現在，作為新北市長全力衝刺。每個人有每個人的角色，大家扮演不一樣的角色，好好為國為民努力做事。