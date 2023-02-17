健保費率2021年從4.69％調升至5.17％，2022年、2023年都未再調整。衛福部長薛瑞元去年底接受本報專訪時預告費率有望連續3年不調漲，今日他再次重申，因有預算編入，加上特別條例挹注200億，有機會連續3年都不調保費。

薛瑞元表示，去年的補充保費收入比原來的預算好，有些結餘，加上今年多了主計總處240億元的預算，另立法院的特別條例也會挹注200億元，預計明年底仍有1個月以上的安全準備金，有機會連續3年都不調費率，不過仍要看總額而定，會全力往不漲努力。

衛福部社保司表示，2024年不調整健保費率，儘可能減輕民眾和企業負擔，是衛福部今年努力的重要方向，但費率調整與否有其法定機制，仍須遵守。依《全民健康保險法》規定，安全準備總額應維持至少1個月保險給付支出的水準，且各年度費率需由健保會依收支連動精神先行審議，並由行政院核定。

因此，社保司強調，2024年費率最終是否可以如願不用調整，仍需視今年的營運狀況，以及2024年度醫療費用總額成長率協商結果而定。無論是否調整，確保健保財務穩健，永續守護國人健康，都會是衛生福利部持續努力的政策目標。