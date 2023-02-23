淡北道路本月初第一次流標，新北市工務局重新檢討標案，並拜訪潛在廠商了解成本價格與合約相關問題後，預計最快3月將重新公告上網，據了解目前44.69億元預算至少會增加10億元；另外先前淡北道路北市端被北市都委會退件，經過調整後，已在今日通過。

淡水在地盼望20多年的淡北道路本月9日第一次開標，公告期間雖有廠商領標，但最後無人投標，當時潛在廠商認為44.69億元預算價格過低，且專業工班難尋，恐不敷成本，才會持續觀望。

新北市工務局表示，工務局持續拜訪潛在廠商了解目前市場成本，目前已重新檢討標案內容，另外也會針對合約中，相關期限調整，最快3月會再行上網。

據悉預算可能會增加10億元以上，另針對路段中較困難的工法，相關施工期限會有調整。

而去年台北市首次都審會議中，北市委員們想了解淡北道路完工後，大度路的公車站設置問題，經過與雙北交通及相關單位多次討論後，考量台北市大度路路寬達40公尺，附近的關渡公車站因停等與右轉車輛產生交織，導致近3年內發生事故約10件，為提升整體路口用路人安全，淡北道路工程會將公車站移設並將增設行人庇護島。

而環境景觀，新工處指出，淡北道路在台北市境內路段係利用現有路幅空間進行立體化配置，將規劃施作中央北路車行地下道及立德路跨越陸橋。為了達到節能減碳並與周邊景觀相容，立德路的跨越陸橋將採用綠色材料的鋼橋。

新工處長王益翔表示，淡北道路目標於年底前完成台北市內相關水保和交維計畫，讓淡北道路的工程設計更臻完善；新北市因應這幾年缺工缺料、原物料上漲議題，正在調整預算中，目標仍然是今年決標，明年開工，以健全雙北市交通路網。