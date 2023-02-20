全福生技特別延攬徐文祺(Dr. Wen-Chyi Shyu)博士返台擔任總經理，帶回最新國際製藥界人脈及國際級公司的治理格局。徐文祺博士曾任日本武田藥品(Takeda)全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁，在加入武田藥品前，任職必治妥施貴寶(BMS)藥廠二十餘年。參與開發過的代表藥物包括maribavir，dapagloflozin，brentuximab vedotin，及vedolizumab等15餘項產品，並負責超過百項新藥產品的IND申請。

策略長李文機(Frank W. Lee)為全福創辦人之一，借重其於國際藥業40餘年的研發經驗，協同資深顧問群將轉譯科學上的知識整合並傳承給公司同仁，成功將多項國內外研發計畫帶進實質開發階段，包括育成先知生技、BRM421進入臨床、BRM424獲美孤兒藥資格等。

新任營運長郭美慧再度重回全，將協同經營團隊執行並落實公司發展策略與營運目標。郭女士在生技製藥產業經驗逾30年，曾先後任職生華生物科技、生物技術開發中心、台灣東洋藥品等，具產品研發、專案管理、法務智財權管理、及投資評估等多方位管理專業，嫻熟國內外生技公司營運模式與產業趨勢。

全福研發的原創乾眼症新藥BRM421預計2023年首季開始在美國臨床三期試驗收案，收案人數超過700位，最快可於年底完成，明年再繼續執行第二個臨床三期試驗，將觀察給藥的長期療效，若一切順利，可望於2026年取得藥證。