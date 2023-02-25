缺藥潮延燒，醫院也受波及。昨健保署長石崇良透露，除了已知的88個品項有缺貨，不調整藥價外，醫院代表再反應有短缺藥品品項。醫院藥師透露，以林口長庚為例，就有34款藥需要尋找替代藥品，其中最缺的是抗凝血劑，去年開始供應不足，今年則完全斷貨，已向缺藥平台通報。

藥師公會全聯會副秘書長、林口長庚醫院藥師陳玉瑩表示，除了抗生素「安蒙西林」外，醫院缺貨的品項還包括第1線抗生素「安比西林」，另外還有巨環類抗生素、降血壓藥、抗凝血藥品、開刀插管時用來放鬆平滑肌的藥品也缺。

根據林口長庚醫院統計，有缺藥問題，需改買其他品牌或找替代藥品的品項計有34項。陳玉瑩說，近期該醫院進貨的情況，從完全叫不到，到只能供應到7、8成都有。

其中缺藥最嚴重的，是抗凝血劑。陳玉瑩表示，該針劑只有1個廠牌，沒有同成分、同劑量、同劑型藥品，在去年開始供應不足，近期則完全斷貨，已登陸缺藥品台。不過，病患也不至於完全沒辦法用，醫院仍可以不同規格的藥品來替代，例如原本要使用6萬單位的針劑，只能以數支1.5萬為單位的針劑替代，得多抽幾次，如再不足，就得使用機轉不太一樣的抗凝血劑取代。