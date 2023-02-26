全國缺藥潮從基層藥局、診所擴及至醫院，食藥署長吳秀梅稱，許多缺藥品項的藥廠都已陸續供貨，目前缺藥品項已不多。國民黨立委賴士葆直言，官員如此不知民間疾苦，聽不見民眾缺藥的哀鴻遍野，讓人聯想到行政院副院長鄭文燦、和農委會主委陳吉仲站在鋪滿雞蛋的賣場前面，顯示蛋的供應充足，實際是嚴重缺貨，官員怎能如此昧於現實的自欺欺人。

賴士葆表示，缺藥的狀況將近一年，需要的品項逐漸遞增， 聽到吳秀梅說許多缺藥品項的藥廠都已經陸續供貨，現在缺藥已經不多了。官員如此不知民間疾苦，聽不見民眾缺藥的哀鴻遍野，令人嘆為觀止。

賴士葆指出，無獨有偶的立刻聯想到鄭文燦、和陳吉仲站在鋪滿雞蛋的賣場前面，顯示蛋的供應充足，實際是嚴重缺貨，官員怎能如此昧於現實的自欺欺人。

賴士葆認為，蛋可以不吃，可以找替代品，但是對患者而言，藥是救命的東西，非吃不可，不吃藥會出人命，會損害健康。民眾習慣性對長期服用的藥有相當程度的信任和依賴。

賴士葆強調，地方社區藥局缺藥，持慢箋的民眾8成拒絕更換習慣使用的藥物，因此必須跑回大醫院去領取，對於年長者或是偏鄉交通不便地區民眾是嚴重的擾民，有些藥物甚至連大醫院也缺貨中，更遑論藥價上漲，吃藥關乎健康與生命，漲價還是要買，但是沒藥可吃，就令民眾抓狂了。

賴士葆痛批，政府四缺缺水、缺電、缺蛋、缺藥，政府施政不力造成的衝擊影響，年長者與弱勢族群永遠是首當其衝最大的受害者，但是他們的聲音也是最微弱的。