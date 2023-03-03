中臺科技大學於今、明兩日（3/3-4）偕同廍子里董銘成里長、曾朝榮議員、陳成添議員辦理社區服務活動，號召校內學系組成健康服務團隊，齊聚黃花盛開的廍子公園為民眾送上溫馨關懷與健康，讓民眾賞花之餘也能享健康。

中臺科技大學視光系辦理視覺能力競賽。(照片/中臺科大提供)

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷及社會服務」精神，長期深耕大健康產業人才培育，辦學績效備受肯定。為回饋鄰近鄉里，善盡大學社會責任，該校學務處及招生處精心規劃一系列健康服務活動，由校內學有專精的師生帶著各項健康服務相關的設備，依時段提供各類型健康服務，例如體育室規劃木球九宮格與高爾夫推桿的健康互動遊戲、視光系辦理視覺能力競賽、醫學影像暨放射科學系提供甲狀腺超音波檢測體驗、護理系教導民眾傷口包紮、孕婦體驗、血壓血氧測量、老人照顧系規劃手眼協調體驗、牙體技術暨材料系提供口腔衛生教育等，以多元豐富且有趣的活動，帶給現場民眾不同以往的健康體驗。

中臺科技大學護理系教導民眾傷口包紮、孕婦體驗、血壓血氧測量。(照片/中臺科大提供)

「廍子公園」擁有全台最美黃金公園的美譽，浪漫的風鈴木黃花盛開，伴隨著微風飄逸落花繽紛徐徐降落，民眾在樹梢及遍地黃金花海的映襯下，悠閒地坐在美麗洋傘下，或與中臺科大師生互動體驗各式活動，閒適地度過美好的春日時光，活動現場瀰漫著浪漫的健康氛圍。中臺科大體育室張世沛主任表示，過去在公園陪伴長輩打木球的經驗很多，這是第一次在浪漫黃花氛圍下的服務經驗，心情覺得特別歡愉。時值後疫情時代，民眾逐步回歸正常生活也開始注重健康新生活，鼓勵大家走出戶外享受健康，中臺科大透過這場浪漫的健康服務，讓學生獲得了學以致用、助人為樂的經驗，也在過程中感受到服務社區鄰里的成就感。

中臺科大配合廍子公園黃花風鈴木時節，應景地提供一場健康專業的互動體驗活動，師生們以專業且熱情的服務行動，具體實踐聯合國永續發展目標SDGs。(照片/中臺科大提供)

中臺科大配合廍子公園黃花風鈴木時節，應景地提供一場健康專業的互動體驗活動，師生們以專業且熱情的服務行動，具體實踐聯合國永續發展目標SDGs，透過活動開啟民眾的健康新生活，獲得到當地民眾與現場遊客的高度評價和支持。