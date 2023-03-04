一年一度大雅小麥文化節4日登場，今年以「兔躍麥豐•卯起來玩」為主題，裝置藝術熱氣球、兔子群穿梭麥田，綠色麥稈將轉為金黃麥浪，隨風搖曳搭配陣陣麥香浪漫指數破表。市長盧秀燕強調，大雅區小麥文化節今年邁入第20年，都市地區看到麥浪十分不容易，歡迎大家年年來作客。

大雅區小麥文化節今年邁入第20年，活動現場吸引大批親子及民眾前往麥田自拍留影，感受浪漫愜意的春天。（陳世宗攝）。

每年三月是小麥成熟季節，黃金麥浪隨風搖擺，讓整個大雅區呈現一片金色景象。中市府農業局輔導大雅區農會4日於大雅區員林里寶興宮前廣場前，辦理小麥產業文化節及農民節表揚大會，今年以「兔躍麥豐•卯起來玩」為主題，希望遊客在新的一年鴻兔大展。

大雅區小麥文化節今年邁入第20年，活動現場吸引大批親子及民眾前往麥田自拍留影，感受浪漫愜意的春天。（陳世宗攝）。

盧秀燕說，大雅區農會在「農會三長」帶領下業績蒸蒸日上，過去小麥文化節因疫情關係停辦過，這次活動市民十分期待特擴大舉行人潮洶湧。小麥全市種植132公頃，近120公頃在大雅，在都市中看到麥浪聞到麥香，享受相關農特產品非常愉快，市府將持續與中央、民代合作照顧農民、推廣農業。

大雅區小麥文化節今年邁入第20年，活動現場吸引大批親子及民眾前往麥田自拍留影，感受浪漫愜意的春天。（陳世宗攝）。

農委會主委員陳吉仲指出，針對小麥「鳥禍」的問題，由農委會來處理。小麥文化節越辦越好，結合農業觀光、休閒文化，台中各區都有相關特色，如潭子馬鈴薯、霧峰鄉米與酒廠、大甲芋頭等；未來將與市府共同努力，將每區農特產品與文化休閒活動結合，讓農民在這片土地上安心耕作。

大雅區小麥文化節今年邁入第20年，活動現場吸引大批親子及民眾前往麥田自拍留影，感受浪漫愜意的春天。（陳世宗攝）。

農業局強調，現場主裝置藝術利用小麥兔子熱氣球呈現熱鬧氣氛，就像在開一場熱鬧的豐收嘉年華，還有各種小麥文創手作、古童玩巡禮、麥文創童玩教學製作，以及設有台中市各區農會農特產品暨麥鄉在地特色展售等，呈現在地產業、人文、情感與生活息息相關的麥鄉浪漫意象；讓民眾欣賞黃金麥浪之美，感受浪漫愜意的春天。