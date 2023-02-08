新竹市政府自2021年起結合民間、學校單位，辦理弱勢家庭青年就業服務與職場體驗活動，今年也利用寒假期間，到知名速食餐廳舉辦職場體驗課程。從手部清潔、服務禮儀訓練，到模擬店舖的臨櫃現況，並實際製作漢堡，盼透過多元職業探索及實務操作過程，協助青年更了解更多產業及職涯規畫。

市府勞工處表示，為提升青年學子對於自我興趣的探索及認識產業發展與流程等，運用寒假期問辦理職業興趣探索之課程，以及產業的實地參訪，讓高中、高職生透過實際參與，培養職業技能，為進入職場預作準備。

新竹市長高虹安8日也到場與青年共同體驗製作米漢堡，她說勞工處和家扶中心合作，打造一系列課程，讓同學們透過職場體驗，更了解未來職涯方向，也預祝學員們未來都能找到適合自己，也能點燃熱情的工作。她也不忘提醒學生們，寒假期間注意求職詐騙，勿因高薪、出國機會等上當。

這是今年第2波弱勢青年就業促進課程與職場體驗活動，活動上午先至賈桃樂學習主題館參訪，讓青年學子認識政府資源，並連結運用到職涯發展或就業規畫。透過心理測驗認識自己與性向，再與職業做結合。下午依學員興趣分組參訪汽車廠產線流程及維修、新竹就業中心手工香皂DIY或知名連鎖速食店，體驗各產業生產及製造等流程。

市府勞工處長黃錦源也指出，因近年學子對公共事務參與度更高，今年新竹市政府也向勞動部爭取103個在市府各單位的暑期實習機會，包括薪資、勞健保和勞退等，也都將按照勞基法規定辦理，歡迎有興趣的青年踴躍參與。