台南市長黃偉哲上周五公開宣布，4大佳節前來台南登記結婚，將贈送象徵長長久久的祝福禮。今天西洋情人節適逢第一個佳節，上午10點10分100份祝福禮即已登記完畢，下午黃偉哲也依約前往府北戶政事務所，親自贈送祝福禮給2對新人，除祝福新人永浴愛河、白頭偕老，更不忘提醒早生貴子、增產報國。

台南市長黃偉哲贈送象徵長長久久的祝福禮，給西洋情人節登記結婚的李先生及楊小姐。（市府提供／洪榮志台南傳真）

上周五黃偉哲宣布，只要在2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節、5月20日（象徵我愛你）、8月22日七夕情人節等4個山盟海誓的好日子，前往台南各戶政事務所登記結婚，就能收到兼具創意與精緻的祝福禮。

市府表示，首波祝福禮象徵「幸福報到、但願與子共長久」，計有：象徵幸福報稻的「無米樂小花磚（囍紅）」、蛋願人長久的「所長茶葉蛋」、長長久久的「大腸包小腸＋烏魚子」造型手工皂禮盒及「台南400精釀啤酒」等台南在地文創伴手禮。

下午2點左右，黃偉哲前往府北戶政事務所，現場送出2對新人祝福禮。其中，第一對是李先生與楊小姐，2人都是台南人，相識、相戀約2年，因登記結婚時，戶政事務所告知可以上網登記申請獲祝福禮；另一對則是父親日本人的成田先生以及鐘小姐，2人因在台南工作認識，前一陣子已經先入籍台南，今天再前往戶政所登記結婚，碰巧遇到黃偉哲贈送祝福禮。

2對新人收到祝福禮都非常開心，黃偉哲除祝福新人們永浴愛河、白頭偕老外，還不忘提醒要早生貴子、增產報國，並強調市府有提供首胎與第二胎生育補助各2萬元，等著他們來領。

黃偉哲還說，台南是擁有眾多月老廟的愛情城市，無論單身求月老還是情侶約會、夫妻增溫旅遊，舉凡與愛情有關的事項都會想到台南；近年市府也積極推廣情人節相關活動，加上台南擁有好山好水、古蹟名勝、美食及成熟的婚紗攝影業者，已成為婚紗旅遊的勝地，歡迎全台佳偶前來台南登記結婚及旅遊、拍照。