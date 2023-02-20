由於大陸冷氣團、水氣稍增影響，明（21）日桃園以北降雨機率增加，北台灣整天偏冷，台南以北及宜蘭清晨低溫預估約在13至15度。氣象局表示，周五（24日）又有大陸冷氣團南下，東北風再增強，午後溫度明顯下降，直到下周一（27日）冷氣團才減弱，北部及東北部氣溫才回升。

氣象局指出，明天除了東半部之外，桃園以北降雨機率增加，其中基隆北海岸、大台北山區降雨較明顯，整日陰雨，新竹以南多雲到晴；溫度方面，北台灣整天偏冷，其他地方早晚冷，白天溫暖，台南以北及宜蘭清晨低溫預估約在13至15度，花東及高屏為16、17度，北台灣白天高溫約15度上下，花蓮雲量較多為18度，而其他地方約在20至23度，高屏地區還會再更高一些。

氣象局分析降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周三東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，清晨各地偏冷。白天起至周四（23日）冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，北部回到20度左右；周五另一大陸冷氣團南下，東北風再增強，北部及東半部地區轉為局部短暫雨，午後溫度明顯下降，其他地區多雲到晴。

周六、下周日（25日、26日）北部及東半部地區有局部短暫雨，不過雨勢稍減緩，其他地區多雲到晴，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦涼；下周一東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部氣溫回升；下周二至下周四（28日至3月2日）東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。