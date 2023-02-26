氣象局發布苗栗以北、宜蘭、金門、連江9縣市低溫特報，今上午到晚上有10度左右或以下低溫，且發布北北基宜4縣市大雨特報，並觀測今晨最低溫在新北石門9度。氣象專家吳德榮表示，受大陸冷氣團影響，今天北台灣冷，其他地區早晚冷，明天至周三冷空氣減弱，周三晚起至周五東北季風增強，大台北、東半部變天有雨。

氣象局發布9縣市低溫特報。(翻攝自氣象局)

氣象局發布台北、新北、基隆、宜蘭4縣市大雨特報，東北風影響，今日（26日）台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。同時9縣市也發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣非常寒冷，今天有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市、台北市、苗栗縣、金門縣寒冷，今天有10度以下氣溫機率，連江縣6度以下。

氣象局發布台北、新北、基隆、宜蘭4縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；受大陸冷氣團影響，北台灣冷，其他他區早晚冷，苗栗以北及宜蘭部分平地仍有10度左右低溫，注意保暖。北部氣溫9至15度，中部11至20度，南部11至25度，東部10至23度。

吳德榮表示，明日白天起至周三（27至3月1日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨機率。周三晚起至周五（3日）東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台灣轉涼，其他地區影響小。周六（4日）水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨，白天氣溫升，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。