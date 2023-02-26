由於大陸冷氣團減弱，明（27）日各地白天回溫，不過清晨氣溫仍偏低，台中以北、宜蘭低溫10到12度。氣象局提醒，本周將有兩波東北季風報到，北部、東部天氣變化迅速，中南部天晴溫差大。

氣象局分析未來降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，另外中部以北、東北部及東部高山道路夜間請慎防結冰或路面濕滑；溫度方面，台中以北及宜蘭低溫10到12度，其他約13到15度，沿海空曠地區及近山區平地可能更低，白天北台灣高溫回升至18到20度，其他地區普遍回到20度以上，高屏則可以來到23至25度。

氣象局預測未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，周二、周三（28日、3月1日）氣溫回升、降雨減少，剩下東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，東北季風晚上開始逐漸增強；周四（2日）東北季風影響，北部、東半部有短暫雨，北部及東北部天氣稍轉涼，各地天氣早晚較涼；周五（3日）東北部季風稍減弱，北部、東半部有短暫雨，北部及東北部白天氣溫略回升。

周六（4日）東北季風再增強，北部、東半部有短暫雨；下周日（5日）環境轉乾，僅東部及東南部地區有局部短暫雨，各地早晚較涼；下周一至下周三（6日至8日）東北季風稍減弱，各地大多多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，北部及東北部氣溫稍回升。