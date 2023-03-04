輻射冷卻作用又發威，不少地區都出現明顯的日夜溫差，氣象局今（4）日下午對4縣市發布低溫特報，入夜後可能會急凍10度以下，而臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也提醒，雖然這波冷空氣偏乾，各地天氣回穩，不過夜間、清晨輻射冷卻作用最明顯，早出晚歸要注意保暖。

氣象局今日下午發布低溫特報，持續時間至明日上午，因輻射冷卻影響，新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣的局部地區可能會出現10度以下低溫。

受到輻射冷卻作用影響，氣象局今日下午再度發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局指出，西半部及東北部低溫12到14度，其他地方約15度左右，白天北部及宜蘭、花蓮高溫21度，其他地方甚至可達26度，尤其西半部日夜溫差較大；降雨方面，因今日東北風持續吹拂，東半部仍要提防局部短暫降雨，午後水氣逐漸減少，各地普遍多雲到晴，不過山區仍然有零星短暫降雨。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文提醒，今日下半天大陸高壓會再帶來一波乾涼空氣，各地雲量減少、天氣回穩，且東北風的風速不算強，夜間和清晨還是有明顯的輻射冷卻作用。