鋒面周日來襲，接著下周一冷空氣南下，氣象局預報可能是強烈冷氣團或冷氣團等級，氣溫迅速下滑，北台灣從周日白天高溫26度驟降至下周一白天15、16度，天氣風險公司分析師歐宗學也表示，尤其北部白天高溫可能會驟降10度左右，一下子從溫暖的春天變成寒冷的冬天。

下周一白天氣溫迅速下滑，從前一天高溫26度一下降到15度。（氣象提供）

歐宗學今在臉書指出，今天到周日上午天氣清朗溫暖，周日（12日）晚間鋒面掠過後冷空氣增強，天氣大幅變化。迎風面北部、東半部轉陰有局部短暫雨，氣溫逐漸下滑，預估冷空氣的強度可達到大陸冷氣團，周日到下周一（12、13日）各地會有明顯的氣溫落差，尤其北部白天高溫可能會驟降10度左右，一下子從溫暖的春天變成寒冷的冬天。

周日鋒面影響北部東半部有雨，下周一降雨範圍縮小至山區。（氣象局）

歐宗學表示，不過水氣偏多的時間不長，下周一（13日）上半天迎風面還有局部短暫雨機會，中南部山區零星降雨。下半天水氣快速明顯減少，由北往南轉為晴時多雲天氣，屆時要留意夜間的輻射冷卻降溫，可能帶來另一波氣溫低點。預估這波冷氣團在下周二（14日）減弱，後續仍是偏乾的大氣環境，水情不容樂觀。

氣象局表示，今天到周日白天氣溫回升，周五到周日白高溫更暖，北部東部25、26度，中南部27、28度，早晚約14、15度，溫差10度以上。下周一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，天氣轉乾，白天高溫驟降，北部、東北部約16度，中南部19度，早晚低溫中部以北、東北部11、12度，其他地區13、14度，沿海空曠地區及近山區平地溫度更低。